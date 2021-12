Cherbourg : Le Circuit organise une scène locale dédiée aux musiciens de la région

Suite à la première édition, une quinzaine de groupes ont postulé pour avoir la chance de jouer dans des conditions professionnelles, le 2 mai au Vox. Focus sur ces artistes de la région qui auront le plaisir de jouer sur scène ce vendredi 2 mai.

Teejay :

Teejay est une auteur-compositrice et interprète anglophone de 19 ans. Cela fait plus de 10 ans qu’elle vit en France. Elle chante depuis un très jeune âge, et a commencé à composer dès l'âge de 12 ans. Pianiste pendant quatre ans, elle se met ensuite à la guitare. Durant ses années de lycée, elle a eu l'occasion de faire plusieurs scènes ainsi que des tremplins, et des premières parties dont celle de Claire Denamur et Fatoumata Diawara.

LastMoon

L’expérience Lastmoon débute en Mai 2013 à Cherbourg à l'initiative de quatre personnalités venues d'horizons différents. Un premier contact et tout s’enchaîne très vite : de jams en jams, l’envie de jouer ensemble chemine et les compositions se multiplient. Loin de renier ses influences diverses et variées (Radiohead, Tool, PJ Harvey, Portishead, Pink Floyd, ...), le quatuor s’en émancipe et défend une musique lunaire aux mélodies envoûtantes mais résolument rock.

50.13

Blas-T et Kuby se sont rencontrés il y a 3 ans au travers de la musique. L'envie de faire quelques morceaux en commun est venue tout naturellement, leur approche de la musique et leur univers étant assez proches. Morceaux après morceaux, rencontres après rencontres, les allers-retours Cherbourg-Marseille se sont faits de plus en plus rapprochés, pour donner naissance à un projet commun, 50.13 La France en diagonale, sorti en février 2013.

Frockers

C'est avant tout du ROCK, du Hard Rock, du Pop Rock, du Rock Metal, de la Pop …C'est un mélange d'inspirations sans être coincé par un style. Ce sont des compositions, des chansons travaillées, des riffs accrocheurs, des mélodies simples et efficaces. Ce sont cinq chanteurs différents qui alternent voix lead et choeurs. Ce sont des reprises que vous connaissez, parfois jouées à l'identique, parfois remodelées. C'est surtout la famille. C'est une bande de copains, de potes, connus à la Fac de Musicologie et qui trainent, délirent et s'amusent ensemble depuis dix ans