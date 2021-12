Notre table caennaise : l’Appart, passage du Grand Turc

Lorsque je décide de m’y arrêter, un brin de soleil a pris le dessus sur les nuages. Je m’installe donc en terrasse. Trois plats du jour sont suggérés pour 8,50€ : une côte de porc façon tex-mex, un filet de maquereau au beurre d’agrumes ou une salade du sud.



Des tapas le soir

A la carte, trois autres options : le burger du chef (13,50€), les farfalles d’Amélie (12€, c’est le prénom de la serveuse !) ou la salade twins (12€).

J’opte pour le burger du chef. Je suis servie rapidement et mon plat a de l’allure. Le pain est saupoudré de graines en tout genre. Le confit d’oignons se marie à merveille avec un steak tendre et, cerise sur le gâteau : en plus de classique cheddar, de la tomme a été ajoutée en cuisine.

Je n’ai plus faim pour un dessert mais mon voisin se laisse lui tenter par une tarte au citron meringué revisitée (5€). Il n’est pas déçu ! Cela n’a en effet rien d’une tarte mais c’est, me dit-il, tout bonnement “exquis”.

Avec un verre de vin rouge, je paye 17€ et l’envie de revenir. Le soir, L’Appart fait des tapas. J’en ai l’eau à la bouche !

Pratique. L’appart 53, passage du Grand Turc à Caen. 02 31 80 66 60.