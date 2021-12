Areva : le rond-point de Beaumont bloqué par les syndicats

Plusieurs dizaines de salariés d'Areva-La Hague ont dû rejoindre leur travail à pied, ce mardi 29 avril. En effet, aux environs de 7h30, la circulation en amont du rond-point de Beaumont-Hague a été totalement paralysée, les automobilistes bloqués dans leur véhicule pendant plus de quarante minutes. Nombreux sont ceux qui ont abandonné leur voiture sur le bas-côté.

Refus des externalisations

La cause de ce bouchon : un piquet de grève monté par l'intersyndicale CGT-CFDT-FO-Unsa sur le rond-point de Beaumont, qui mène à l'usine Areva. Comme une semaine auparavant, les syndicats ont fait part de leur inquiétude pour l'emploi, des non-remplacement de départs à la retraite et surtout des externalisations envisagées pour certains services. Ils craignent que les conditions de travail et la sécurité sur le site ne se dégradent.

Areva, de son côté, rappelle que 200 personnes ont été embauchées sur le site en 2013, dont une grande partie pour remplacer de jeunes retraités. La direction assure qu'en aucun cas le contrôle des installations ne sera sous-traité, et que la sûreté est assurée.

"Que cet exercice ne devienne pas réalité"

Alors que se tenait au même instant un exercice de crise sur le site (le "PUI"), les salariés ont indiqué ce matin être là "pour que cet exercice ne devienne pas une réalité, s'il y avait un véritable incident grave, le rond-point serait vidé rapidement et les salariés iraient aider leurs camarades" affirme Eric Vernel, de la CGT. "Le sous-préfet a requis toutes les autorités de l'Etat, l'usine a requis deux fois plus de personnel qu'en situation normale, ce n'est pas notre mouvement qui peut mettre à mal cet exercice" indique Arnaud Baudry de la CFDT.

