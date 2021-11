Malherbe redescend sur terre

Sur son nuage depuis le début de la saison, Malherbe a retrouvé la dure réalité de la Ligue 1, samedi 28 août, devant 15 500 fidèles au stade Michel d'Ornano. Cette même réalité qui fait que pour assurer un maintien au sein de l'élite du football français, il faut savoir gagner à domicile contre un autre promu. Et voilà trois points qui filent en terre bretonne, alors que Nolan Roux et ses coéquipiers ne semblaient pas tant en demander en début de rencontre.



A l'issue du premier quart d'heure, les débats sont équilibrés. Après plusieurs incursions dans le camp adverse, les locaux finissent enfin par prendre le dessus. A la 16' minute de jeu, Youssef El-Arabi manque d'ouvrir le score quand sa frappe contrée est toute proche de prendre le portier brestois, Steve Elana, à contre pied. Certains supporters se disent déjà que le vent est peut-être en train de tourner. Les coups de pouce du destin à Montpellier (3e journée), ou de l'arbitre contre Lyon (2e journée), semblent bien loin quand trois minutes plus tard, Sambou Yatabaré voit rouge. L'arbitre décide d'expulser le milieu de terrain caennais pour un tacle sévère sur son vis-à-vis (19').



Mission impossible



A dix contre onze pendant plus d'une heure, les hommes de Franck Dumas ont par la suite fait preuve de beaucoup de courage. Le milieu gauche Yohan Mollo et Damien Marcq à la récupération se sont dépensés sans compter. Mais après avoir rater plusieurs fois l'occasion d'ouvrir le score, les Brestois assomment les Caennais à 15 minutes de la fin quand Nolan Roux reprend magnifiquement un centre de Tomas Micola (74').



Trois minutes plus tard, le navire rouge et bleu sombre définitivement. Romain Inez, l'arrière gauche bas-normand qui a montré certaines limites sur ce match, notamment au niveau de la vitesse dans son marquage direct, prend la jambe de Benoît Lesoimier qui vient de l'effacer à l'entrée de la surface de réparation. L'arbitre ne peut dès lors que siffler pénalty pour Brest. Derrière Mario Licka se charge de doubler la mise pour les Bretons (77', 0-2). Dur, dur pour des Caennais qui n'ont pas démérité. Ce match servira certainement de leçon aux nombreux jeunes joueurs présents sur la pelouse samedi soir. Ce genre de scénario amène à progresser. Dommage qu'il faille payer trois points.



>> La fiche du match

CAEN - BREST : 0-2 (mi-temps : 0-0).



Buts > Brest : Roux (75'), Licka (78' s.p.)

Avertissements > Caen : Sorbon (42'), I. Ndiaye (45'+3'), Inez (69'), Marcq (83'). Brest : Roux (57'), L. Touré (60')

Expulsion > Caen : Yatabaré (20')



Caen : Thébaux - Inez (K. Traoré 80'), Sorbon, Seube (cap), Tafforeau - Marcq, I. Ndiaye - Hamouma (Nabab 75'), Yatabaré, Mollo - El-Arabi. Entraîneur : Franck Dumas



Brest : Elana - Daf, Brou Apanga, Kantari, Ferradj - L. Touré, Soumah (Lesoimier 73'), Ewolo (cap), Licka (Ngoyi 81') - Micola, Roux (Grougi 86'). Entraîneur : Alex Dupont



Arbitre : Clément Turpin





Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire