Headcharger en concert à Cherbourg pour fêter la sortie du cinquième album

Depuis sa création à Caen en 1997, Headcharger anciennement DOGGYSTYLE s’est taillé une solide réputation sur le sol français. Leur musique variée, mélange détonant de métal, de hardcore et de rock n’ roll, a conquis un grand nombre d’auditeurs. Après avoir participé au Fury Fest en 2004 aux cotés de nombreux groupes de prestiges, Headcharger sort son premier album en 2005 suivi en 2007 par Watch the Sun déjà plus rock et félicité par la critique et le public. « La puissance du métal, la rage du hardcore et le swing du rock n’ roll » une formule détonante très orientée vers les contrées de l’Oncle Sam !

Headcharger en concert salle du Vox à Cherbourg ce mercredi 30 avril. Tarif : 8€ en prévente, 10€ sur place.