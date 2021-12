En cause, un incendie qui s'est déclaré dans les combles de l'immeuble où il se trouve, hier soir vers 22h25. Deux appartements ont été touchés. Il n'y a pas eu de blessés, mais six personnes ont dû être évacuées et une d'entre elles a été transportée en état de choc à l'hôpital. Le bar était fermé au moment des faits. L'incendie a mobilisé 21 soldats du feu.