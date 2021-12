Jardins ouverts pour le Neurodon en Basse-Normandie

« Jardins ouverts pour le Neurodon » est une opération menée par la Fondation des Parcs et Jardins de France en partenariat avec la Fondation d’entreprise Georges TRUFFAUT. Elle se déroule au profit du Neurodon, label de collecte de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC). Elle propose de donner accès au public, le temps d’un week-end, à des jardins d’exception.



Pour cette 11ème édition, 24 jardins participent en Basse Normandie. Retrouvez la liste des participants sur www.parcsetjardins.fr

La FRC, qui finance depuis près de 15 ans la recherche sur le cerveau et les maladies neurologiques et psychiatriques (Alzheimer, Parkinson, Sclérose en Plaques, Epilepsie, AVC, etc…) recevra 2 euros pour chaque ticket d’entrée acheté.

La Fondation des Parcs et Jardins de France souhaite ainsi mettre en valeur la capacité d’apaisement des jardins sur le cerveau humain. Elle invite à partager à partager un moment de sérénité et à découvrir le patrimoine horticole français, riche et varié.

Ecoutez Didier Wirth, participant et propriétaire du chateau de Brécy et ses jardins nous en parler: