Sortir dans l'Orne : mardi 29 avril

Du 1er au 4 mai, la fondation des parcs et jardins de France proposent « jardins ouverts pour le neurodon ». Visitez des jardins de la région afin de contribuer à la recherche sur les maladies du cerveau. 24 jardins participent en basse Normandie de jeudi à dimanche. Retrouvez les adresses sur www.parcsetjardins.fr





Ce mardi soir , rendez-vous à la Ferté macé pour les andain'ries.

1ère partie : Eric Toulis : il fait très fort avec son show, qui ne ressemble pas à un simple concert mais à un véritable spectacle visuel comique. Chanteur, auteur, compositeur, acteur, imitateur et musicien confirmé, il invente une sorte de passerelle évidente entre COLUCHE et BRASSENS.



2ème partie : Alain Bernard dans “Piano Rigoletto” : Avec sa leçon de musique loufoque et ludique, son piano et son Casio, Alain BERNARD, nous fait revivre l’histoire de la musique et la réalité quotidienne des musiciens sous la direction de Pascal LÉGITIMUS.

C'est à la salle gérard philippe à partir de 20h30.





Un gala de Boxe féminin est organisé samedi à Alençon : à 15h boxe éducative et 19h: 12 combats féminins avec la participation de 2 alenconnaises: Camille Gautier et Romane Carpentier.

Rendez-vous au pôle universitaire de monfoulon Damigny, une organisation du Ring Alenconnais. Gagnez vos places en appelant le 02 33 05 32 30 mardi à 9h30 et 14h30.