Chauffer dans La Noirceur : Focus sur les groupes de la scène régionale programmés

Le festival Chauffer dans la Noirceur séduit tant par sa programmation, son organisation mais aussi par son attachement à la scène régionale. En effet, plus d'une dizaine d'artistes régionaux auront l'immense honneur de jouer sur la scène du festival. Tendanceouest.com fait le tour de cette richesse musicale régionale programmée au Festival.

SAmBA De La mUERTE (Samba Folk, Caen) :

Créé avec Gabriel alias Superpoze, Samba de la Muerte est le projet solo d'Adrien, claviériste du groupe caennais Concrete Knives. Ce souffle normand évoque la chaleur estivale hispanisante, tout en flirtant avec une Pop-Folk électronique et éthérée, propice aux évasions printanières.

Big Band Cosmique (Free Jazz, Coutances) :

Une formation pour le moins détonante, grand chambardement qui culbute avec humour les codes du big band de Jazz à la papa… Du monde sur scène, cuivres, guitares, percus et claviers, certes, mais pour un set décalé où les mélopées planantes nous précipitent vers des accents funkygroovy renversants !

Gandi Lake (Pop, Caen) :

Nouveau ricochet dans les eaux musicales caennaises, la pop de GANDI LAKE dévoile ses atouts brumeux. Un mélange des membres de Granville et Goodbye Horses : un quintet résolument décomplexé et tourné vers les vagues anglosaxonnes. A CHAUFFER, plongez dans le lac les yeux fermés ! Vous ne le regretterez pas…

Figure 8 (Techno, Caen) :

Il va vous faire taper du pied dans le sable avec ses repetitive beats. Membre du collectif La Vitrine qui bouscule les nuits caennaises, FIGURE 8 est le résultat d’une synthèse efficace entre Samba de la Muerte et Gablé. Une bonne dose de Tech House dans les oreilles, à savourer sans modération...

Mort Mort Mort (Post Hardcore, Caen) :

Aussitôt né, aussitôt mort… Aussitôt Mort devient MORT MORT MORT. Ce collectif bas-normand fondé en 2005 bouleverse la scène caennaise et française. Après avoir sillonné les routes tortueuses, c’est à CHAUFFER qu’ils viendront casser « leurs cordes rouillées » pour nous retourner avec leur style Post-Hardcore !! Une expérience qui risque de vous renverser et de bousculer votre univers !

Grand Parc (Folk Rock, Hérouville-Saint-Clair) :

Hérouville-Saint-Clair construit ses nouveaux bastions en large périphérie, notamment à Montmartin/mer où l’une des premières pierres de ce GRAND PARC a pris ses quartiers. Un édifice Folk déjà bien en place avec des fondations sûres de Jesus Christ Fashion Barbe à Clockwork of the Moon en passant par Les Ecuyers ou encore Embrasse-Moi.

Jahen Oarsman (Folk Soul, Caen) :

Mesdames, JB alias JAHEN OARSMAN vient vous faire chavirer avec son swing à la Ben Harper ! Accompagné de merveilleux musiciens, JAHEN nous bouleverse par son envoûtante voix, ses sublimes et planantes mélodies.



Sugartown Cabaret (Emocore, Cherbourg) :

Coupons l’arbre qui cache la forêt ! Programmé l’an passé au génial festival Caennais de début Juillet (le festival Strabisme), il ne faut pas avoir les yeux au milieu de la figure pour ne pas entendre ce groupe majeur de la scène régionale depuis maintenant 10 ans ! Aussi mélodieux que dissonant, le combo “emotive hardcore”, imperturbable, poursuit sa route passionnante bien au delà des vagues

One Sugar Please (Electro Hip-Hop, Caen)

2014 : le monde est soumis au régime forcé de ONE SUGAR PLEASE dont le leitmotiv est “Manger, Bouger, Sucrer” ! Au menu, des plats raffinés en Electro sucrée, teintée de Hip-Hop, mélanges de compositions cuisinées avec des claviers, des machines et quelques pas de danse ! Votre estomac en sera retourné, bon appétit !

Red Forest (Post-Rock Cinématique Electro, Caen)

Né en 2013 sur les cendres de R2Jeux, ce projet est une subtile entente entre déferlante post-rock et cinématisme électro.