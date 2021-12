Le ministre aux Anciens combattants à Caen mercredi

La Préfecture du Calvados vient de le confirmer : le ministre Kader Arif effectuera un déplacement dans le Calvados mercredi. Le programme de son déplacement, qui comprendra des séquences à Caen et à Ouistreham entre 9h30 et 15h30, sera précisé dans les heures qui viennent.



On peut d'ores et déjà dire que des annonces devraient être faites mercredi que ce soit sur les invités, l'organisation, la sécurité, les restrictions de circulation, les fermetures d'axes de circulation...

FO pour Le Bessin Libre