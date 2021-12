Cherbourg : prison ferme pour les braqueurs des Provinces

Les faits s'étaient déroulés peu après 7h du matin, le 16 janvier 2013, dans le quartier des Provinces à Cherbourg. Deux hommes font irruption dans un bureau de tabac du quartier, cagoulés et armés d'un pistolet factice et d'un taser, avec lequel ils menacent le gérant. L'homme cède 1400 euros de sa caisse et une quinzaine de cartouches de cigarettes. Il profite d'un moment d'inattention des braqueurs pour s'enfuir par une porte de derrière et prévenir la police.

Les deux hommes, âgés aujourd'hui de 25 et 30 ans, avaient été indentifiés grâce aux empreintes laissées sur le pistolet, perdu dans leur fuite, et aux images de vidéo-surveillance. Ils comparaissaient tous les deux le vendredi 25 avril, au tribunal de Cherbourg.

Quatre ans de prison

Lors de l'audience, le parquet parle de faits extraordinairement violents, d’un dossier de cour d’assises, et rappelle que pour la victime, les faits sont encore tout proches, tandis que pour les deux prévenus "pas futés", c’est déjà de l’histoire ancienne. "Ce que j’ai fait, ce n’est pas bien, j’ai perdu mon boulot et ma compagne" reconnaît l'un d'eux.

L'homme de 30 ans, huit mentions à son casier, écope de 4 ans de prison ferme, il a rejoint la maison d'arrêt de Cherbourg à l'issue de l'audience. Son complice, 25 ans, deux mentions, est condamné à 3 ans de prison dont 18 mois ferme. Ils devront verser conjointement à la victime 2413€ (1400€ pour le fond de caisse, 713€ pour les cigarettes et 300€ pour le préjudice matériel) auxquels s’ajoute 3000€ (2000€ de préjudice moral et 1000€ de frais de justice).

Avec Fabrice Cuidet