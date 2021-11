Une application Iphone pour Twisto

A la recherche des dernières innovations technologiques pour améliorer la fluidité de son réseau de transports urbains, Twisto a lancé, cet été à Caen, une application pour les téléphones portables qui devrait permettre de faciliter le déplacement de ses usagers.

En avance

“Nous avons développé une application pour nos clients dotés d'un smartphone pour qu'ils obtiennent une information en temps réel concernant l'état du réseau, la meilleure correspondance à prendre ou l'itinéraire conseillé”, explique Eric Steil, directeur de Keolis, la société qui exploite le réseau de transports caennais. Il s'agit d'un service encore peu répandu en France. Peu d'agglomérations, comme Lille et Dijon, le proposent.

Pour l'utiliser avec son portable, rien de plus facile. Il suffit de se connecter sur www.twisto.mobi. Apparaissent alors les trois applications principales : la recherche d'itinéraires, les horaires en temps réel de son arrêt en tapant son nom, et l'état du trafic. Twisto en attend beaucoup à la rentrée, pour une meilleure homogénéité du trafic, notamment aux heures de pointe. Sur les 20 000 abonnés du réseau, 14 000 ont moins de 26 ans et seraient donc plus attentifs à ce type d'innovation.







Les explications d'Eric Steil, directeur de Keolis, la société qui exploite le réseau.