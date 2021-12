Des Français battent le record du monde de base jump

Cette spectaculaire cascade a été bien sûr filmée, et a déjà été visionnée par plus d'un million de personnes depuis le 22 avril.

Les deux casse-cou, Vince Reffet et Fred Fugen, ont non seulement sauté depuis la tour la plus haute du monde mais ont aussi réussi à chorégraphier cette prouesse avant d'ouvrir leur parachute, montrant que cette cascade était l'aboutissement d'années d’entraînement et de préparation.

Afin de battre le précédent record du Guinness détenu par Nasser Al Neyadi et Omar Alhegelan, qui s'étaient élancés de la même tour en 2010, le duo français a fait construire une plateforme de 152m pour surélever la tour Burj Khalifa.