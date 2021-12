Aquaphobie : des stages pour lutter contre sa peur de l'eau à Caen

“L’expérience a été très concluante. Et surtout très enrichissante au niveau humain. Sept personnes étaient inscrites. Certaines n’avaient plus mis un pied dans l’eau depuis un traumatisme...”, témoigne la jeune femme, qui a décidé de reconduire l’expérience. la semaine prochaone.

Martine, “après 40 ans d’excuses...”, était du premier stage. “Quand j’étais gamine, alors que j’étais dans une baignoire, on m’a enfermé dans la salle de bain. J’ai paniqué”, explique-elle. Depuis son rapport à l’eau a été altéré. “J’ai un petit fils d’un an et demi. Je ne veux surtout pas lui transmettre ma peur. Et apprendre à nager”.

Pratique. Le stage d’aquaphobie se déroulera sur six jours à la piscine du Chemin-Vert, rue de Champagne, les 28-29-30 avril et les 5-6-7 mai 2014 de 13h00 à 13h45. Tarif : 34.10 €. Inscription : tél. 02 31 73 08 79. Limité à huit personnes.