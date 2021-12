La silver économie filière d'avenir

“Il s’agit de travailler sur les besoins des seniors, notamment concernant l’autonomie, la communication et le lien social pour ensuite y répondre avec des solutions innovantes”, explique Sylvie Leblond, sous-directrice en charge de l’autonomie du Département de Seine-Maritime.

Ainsi, de nouveaux acteurs émergent pour proposer ces solutions. “Il y a les acteurs habituels, de l’industrie, du bâtiment par exemple mais on voit aussi apparaître des start-up qui œuvrent à mettre les nouvelles technologies au service de l’autonomie”.

Le Département, en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, va donc lancer une grande étude destinée à évaluer les enjeux de la silver économie au niveau local. “Le but est ensuite de structurer une filière. Nous souhaitons mettre en place un pack d’autonomie destiné à proposer toutes les solutions pour répondre aux besoins d’une population qui ne cesse de croître”. En effet, les plus de 60 ans représenteront près de 7,3% de la population seinomarine d’ici 2030.