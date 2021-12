Valognes et Bricquebec : Jean-Louis Valentin président de la nouvelle agglo

Jeudi 24 avril, les 46 conseillers de la nouvelle communauté de communes du Coeur du Cotentin (4C) ont élu Jean-Louis Valentin, président par intérim depuis janvier, comme président du conseil communautaire. L'ancien directeur délégué de la Fédération française de football obtient 35 voix contre 2 pour l'autre candidat, Robert Retout, du Front National.

Jean-Louis Valentin présidera donc cette nouvelle communauté de communes, qui regroupe 24 communes soit plus de 26.500 habitants. Les communautés de communes de Bricquebec-en-Cotentin et du Bocage Valognais avaient fusionné, le 1er janvier 2014. Il assure qu'il sera "le président d'un seul et même territoire". L'ancien président de la communauté de Bricquebec, Hubert Lefèvre, est élu premier vice-président.