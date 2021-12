Hollysiz, Anaïs et S-Crew au festival Tout Un Foin 2014

Le festival Tout Un Foin a lève le voile sur les premières tête d'affiche après Ayo retrouvez sur la scène du festival la chanteuse Anaïs, le colletif de rap S-Crew et la chanteuse pop électro Hollisyz. En attendant la suite de la programmation n'oubliez pas que le festival est en partenariat avec l'association Les Toiles Enchantées présidée par Alain Chabat. Pour l'achat d'un billet pour le festival, un enfant hospitalisé bénéficiera d'une place de cinéma. Les dons seront également reversés à l'association et en plus d'acheter votre place, vous financez une projection pour des enfants hospitalisés.

Le Festival Tout Un Foin à Bayeux se tiendra le 25 et 26 juillet sur les bords de l'Aure.