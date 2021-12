Sortir dans la Manche : vendredi 25 avril

Le slalom de Lessay se déroule ce dimanche. C'est la 17ème édition de ce slalom régional, qui se déroule sur le circuit de karting. Rendez vous dimanche au karting de Lessay dès 8h30 pour les essais libres et à partir de 13h pour les courses qualificatives.





Samedi et dimanche, foire aux bulots à Pirou avec Tendance Ouest. A retrouver sur place : la vente de produits de la mer par des professionnels, un marché du Terroir, des expositions dans la salle polyvalente, un vide-grenier, une fête foraine, une soirée fruits de mer et un concert en plein air le dimanche après-midi.





Triple concert ce vendredi soir au Normandy à Saint Lô. The Lanskies viendront présenter leur nouvel album hot wave, il y aura ensuite les 6 parisiens de Sarah W_Papsun et enfin le rock du quatuor de Jaguars. Début de la soirée à 20h30.







La chanteuse Juliette est en concert demain samedi au théâtre municipal de Coutances.

Accompagnée de 6 musiciens, ell présentera son tout dernier album, intitulé NOUR, sorti le 23 septembre 2013. C'est la seule date en Basse-Normandie et c'est demain à 20h30. .