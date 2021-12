Benoît Arrivé président de la Communauté Urbaine de Cherbourg

Jeudi 24 avril, peu avant 15h, le socialiste Benoit Arrivé, 39 ans, a été élu président de la Communauté Urbaine de Cherbourg. Il obtient 34 voix contre 8 pour David Margueritte, chef de file de l'opposition, candidat de la droite et du centre aux élections municipales à Cherbourg. 4 conseillers communautaires se sont abstenus pour ce vote.

Le nouveau président a d'abord remercié son prédecesseur, André Rouxel, ainsi que sa famille. Ses collaborateurs et proches amis politiques ont également été cités, à commencer par Jean-Pierre Godefroy, sénateur, "qui m'a fait confiance en m'ouvrant sa liste et en me confiant des responsabilités à la mairie" et Bernard Cauvin "qui, quelques années plus tard, m'a proposé une vice-présidence à la communauté urbaine alors que je n'avais pas 30 ans".

"L'une des voies de la réussite sera pour moi la proximité avec les citoyens", a affirmé Benoît Arrivé, qui précise que des "ateliers" seront organisés pour expliquer aux habitants le rôle de la CUC et échanger avec eux :

Il a d'ores et déjà confirmé la gratuité des transports en commun pour les chômeurs de catégorie A et la réduction du coût de l'abonnement pour les jeunes, 12 euros par mois :

Dans ce conseil communautaire, 8 conseillers appartiennent à l'opposition issue des listes UMP-UDI-Modem, cinq pour Cherbourg et un pour Equeurdreville, Tourlaville et La Glacerie. Une opposition qui se dit "écrasée" et regrette de ne pas avoir pu obtenir de vice-présidence, comme l'explique David Margueritte :

La députée Geneviève Gosselin-Fleury sera 1ère vice-présidente chargée de l'urbanisme durable, l'aménagement, la politique foncière. Bernard Cauvin est élu 2e vice-président, chargé de l'attractivité du territoire, du tourisme, de la Cité de la Mer. Le 3e vice-président est Gilbert Lepoittevin, chargé des finances et de la programmation budgétaire. Jean-Marie Linchenaud sera le 4e vice-président, chargé du logement, de l'habitat et des gens du voyage. Le conseil compte 13 vice-présidents.

