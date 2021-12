Appel à témoins, Jacques Perrin a perdu une grue cendrée

La production Galatée Films que préside l'acteur-réalisateur Jacques Perrin prépare et tourne un nouveau long-métrage animalier. Dans ce cadre Galatee films entraîne un groupe de 18 grues cendrées à suivre un ulm dans le but de faire des prises de vue aérienne.

Une grue cendrée est portée disparue

Lors d'un vol d'entrainement avec un ULM ce mardi 22 avril au dessus du pays d'Auge, deux grues cendrées ont disparu. L'une est rentrée au centre d'élevage basé à Cléville, l'autre est toujours portés disparue.

La production Galatée Films que nous avons joint précise que l'oiseau peut se trouver dans un rayon très large de Deauville à Falaise. Elle indiqué également que ses oiseaux sont imprégnés à l'homme depuis leur éclosion. La grue perdue grue est donc très familière à l'homme et est susceptible de se poser n'importe où : dans les champs, près des habitations, dans les jardins et même en centre ville.

Certains habitants de la commune de Falaise en ont fait l'expérience il y a quelques semaines avec 4 oiseaux de Galatée Films qui se sont posés en ville peu de temps après un décollage effectué sur l'aérodrome de Falaise.

Appel à témoins

La grue cendrée a le plumage gris ardoisé. On peut voir une tache rouge, un morceau de peau nue au sommet de la tête. Le haut du cou, la gorge, le front et la nuque sont noirs. Une tache blanche démarre des yeux et s'étend jusque vers l'arrière du cou.

Si vous semblez avoir aperçu cet oiseaux n'hésitez pas à appeler Aurélien Gallier au 06 42 96 07 15.