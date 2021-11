Une dizaine de corsets se disputent aux crinolines et aux jupons des siècles derniers. On y admire aussi les tout premiers soutiens-gorge au début du XXe siècle. Une exposition prolongée jusqu'au 19 septembre, et imitée dans une salle voisine par 'Le gilet, pièce maîtresse du costume masculin” qui s'intéresse à ces pièces de vêtements des XVIIIe et XIXe siècles. Tél. 02 31 68 10 49



