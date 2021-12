76540. Danone Nation's Cup : le FC Rouen médaillé de bronze

Ils carressaient secrètement le rêve de partir à Marseille, la patrie de Zinedine Zidane et qui sait, de s'envoler ensuite pour le Brésil. Les jeunes du FC Rouen ont touché du doigt leur rêve. Il s'en est fallu de peu, et d'une demi finale mal négociée face aux champions en titre lensois (2-0), pour le réaliser.

Mais le sport est cruel et les footballeurs en herbe l'ont appris à leurs dépens. Le RC Lens et Wasquehal, respectivement premier et deuxième, iront à Marseille le 11 mai prochain pour la finale nationale et se disputeront là-bas une place pour la finale mondiale au Brésil. Le FC Rouen, lui, n'a droit qu'à une médaille de bronze et une petite consolation : la 3e place arrachée de haute lutte face à Lille.