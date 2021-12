Jazz en Baie : Thomas Dutronc et Earth Wind & Fire en tête d'affiche !

Au coeur de l'été, "Jazz en Baie" s'empare de la Baie du Mont-Saint-Michel. Pour la 5ème année consécutive, le festival s'inscrit parmi les événements incontournables de ce haut lieu touristique. Du 5 au 16 août 2014, il invite le public à se laisser guider par la musique et le Jazz entre les villes et communes de la Baie. De Granville à Genêts passant même par Avranches et dans chacune des huit communes partenaires, artistes renommés et ceux révélés par le tremplin feront vibrer le littoral normand grâce à une programmation éclectique présentant la diversité de cette musique.

De nombreuses têtes d'affiche sont attendues sur la scène du festival. Retrouvez cette année le groupe disco mythique : Earth Wind & Fire, le récital jazz manouche de Thomas Dutronc. Mais aussi Bireli Lagrene et Sylvain Luc en passant par le batteur André Ceccarelli dans un hommage à Nougaro, du formidable duo composé par le pianiste Jacky Terrasson et plein d'autres.

Toute la programmation à retrouver ici