Une nouvelle ligne électrique entre la Manche et Jersey

Depuis mercredi dernier, les Pirouais et les autres ont pu apercevoir, des engins et une activité inhabituels sur les plages d'Armanville et Créances. Il s'agit de la mise en place d'une troisième électrique entre la côte Ouest de la Manche et Jersey. Mise en service prévue, cet été.