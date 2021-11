Des conteneurs pour les étudiants du Havre

Par Dominique AUBIN pour l'AFP: Tous droits réservés:

La nouvelle résidence d'une centaine de places, édifiée au bord d'un bassin du port, bruissait cette semaine comme une ruche, les ouvriers mettant la dernière main aux travaux qui doivent être terminés avant l'inauguration officielle par la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Pécresse le lundi 30 août.

Peints en gris, les conteneurs sont disposés autour d'un patio, sur une ossature métallique de quatre niveaux, avec de larges baies vitrées découpées soigneusement dans la tôle et des balcons pour certains.

"Il faut vraiment savoir qu'il s'agit de conteneurs classiques qui ont été aménagés", dit Camille Gallap, le président de l'université du Havre.

A l'intérieur, l'espace est plus vaste que celui d'une chambre de "Cité U" traditionnelle (25 m2 contre 18) avec les sanitaires nettement séparés du coin cuisine-repas et du coin chambre-bureau. Chaque studio est isolé, insonorisé, équipé d'une connexion wifi et beaucoup ont une vue sur le port.

Posée sur un terrain mis à disposition gratuitement par la ville du Havre cet ensemble facilement démontable a été construit en moins d'un an. "Il aurait fallu deux ans et demi pour une résidence universitaire traditionnelle", assure Eric Clairefond, dirigeant de Newden le promoteur qui a conçu cet aménagement avec le cabinet d'architectes Cattani.

Cette résidence publique a coûté cinq millions d'euros, dont un million apporté par l'Etat dans le cadre du plan de relance, soit l'équivalent du prix d'une résidence classique. Mais Newden se dit capable de réduire de 20 à 30 % les coûts pour des programmes ultérieurs en éliminant les surcoûts liés au caractère innovant de la cité havraise.

Pour les étudiants, loger dans un conteneur ne coûtera pas plus cher. Le studio est proposé à 305 euros, soit au même prix qu'une chambre traditionnelle avec la même possibilité de déduire l'Aide personnalisée au logement (APL). "C'est le même prix mais avec 7 m2 de plus", souligne Thierry Capron, directeur du Comité local des oeuvres universitaires (Clous) du Havre.

A ces conditions, les places de cette résidence se sont arrachées en quelques semaines. Perrine, 20 ans, fait partie des heureux élus. "J'en avais entendu parler à la télé et je trouvais intéressant et original de vivre à l'intérieur d'un conteneur", explique cette étudiante en 2ème année de BTS d'économie sociale et familiale.

Imaginée aux Pays-Bas et déjà répandue en Allemagne, en Australie et au Canada, cette solution pourrait être une des pistes pour résoudre la pénurie endémique de logements universitaires en France. Le parc public ne compte que 160.000 chambres pour 2,2 millions d'étudiants et il faudrait en construire plusieurs dizaines de milliers pour répondre à la demande.

Pour Eric Clairefond, cette solution n'a toutefois de "sens" que dans les villes portuaires où le conteneur est inscrit dans la paysage local. Pour les villes de l'intérieur du pays, il préconise plutôt des structures modulaires, comme les conteneurs, mais en béton ou en bois. L'objectif restant "d'industrialiser la construction" pour réduire les délais et les coûts.