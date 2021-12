Sortir dans l'Orne : lundi 21 avril

Pâques est là, et cela fait déjà plusieurs semaines que les oeufs en chocolat et autres gourmandises ont envahi les rayons des supermarchés, des chocolatiers et des boulangeries. Bonne chasse à tous et régalez vous bien !

Vous qui profitez d'un week-end de 3 jours, pourquoi ne pas en profiter pour aller chiner ? L'Office de Tourisme de Bernay et des Environs organise le 33ème Salon des Antiquaires dans l'Abbatiale Notre-Dame. Ce salon se termine aujourd'hui de 10h à 19h. Renseignements auprès de l'Office de Tourisme de Bernay et des Environs aou rendez-vous sur notre site internet: www.bernaytourisme.fr

Aujourd'hui, c'est le Le XC d'Ecouves, La Course VTT Xtrême réservée aux spécialistes avec un circuit Technique, physique et long... Il y en aura pour tous les goûts mais surtout et uniquement pour les vrais vététistes. Attention cette course est très physique. Elle est recommandée uniquement aux vététistes entrainés et habitués à ce genre de circuit.

Pour la dernière édition, seuls les trois premiers du classement général sont passés sous les 3h de course. Départ : 13h00 pour tous depuis le Parcours Santé de la commune de Saint Nicolas des Bois (61) à quelques kilomètres d’Alençon. Le Parcours Santé se situe en plein coeur de la forêt d'Ecouves à proximité du carrefour du Chêne au Verdier. Tous les concurrents hommes font le même nombre de tours (3) et ont un départ commun avec les femmes. Celles - ci n'auront que 2 tours à faire.

Elle est estimée aux environs de 16h00 pour le premier au niveau du Parcours Santé. Les arrivées des concurrents devraient se poursuivre jusqu'à 17h30. Le public est invité à venir soutenir les participants ! Infos sur alencontriathlon.com