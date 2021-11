Tournage sous haute sécurité pour le Paris années 30 de Martin Scorsese

Par Medhi Cherifia pour l'AFP: Tous droits réservés

Mardi, les prises de vue de "L'invention de Hugo Cabret" se déroulent à l'intérieur du théâtre de l'Athénée dans le IXe arrondissement, transformé pour l'occasion en cinéma.

L'acteur britannique Ben Kingsley, qui a déjà tourné avec réalisateur américain dans "Shutter Island", est sur le plateau. Jude Law, Asa Butterfield, Christopher Lee et Sacha Baron Cohen figurent aussi au casting mais sont absents ce matin.

Le long-métrage, adapté d'un roman graphique de l'américain Brian Selznick publié en 2007, suit les pérégrinations de Hugo Cabret, un orphelin de douze ans, au début des années 1930 à Paris, et rend hommage au cinéma de l'époque, particulièrement au réalisateur français Georges Méliès.

Ce sera le premier film en 3D de Martin Scorsese, Oscar du meilleur réalisateur en 2007 pour "Les Infiltrés".

Pour l'occasion, l'équipe de production, qui met la dernière main aux décors extérieurs, a totalement transformé le square de l'Opéra-Louis Jouvet, où se situe le théâtre de l'Athénée, dans le style de l'entre deux guerres.

Les devantures habituelles ont fait place à une pharmacie, une chapellerie, un salon de beauté, une horlogerie ou encore une mercerie. Un kiosque affiche la Une des journaux de 1931.

Sur la façade du cinéma, une affiche annonce l'arrivée prochaine du film "Sous les toits de Paris" de René Clair, sorti en 1930. Elle proclame fièrement: "film sonore et parlant". C'est l'hiver puisque de la neige carbonique a été répandue pour les scènes en extérieur.

Le tournage a attiré une foule de badauds, de plus en plus nombreux au fil de la matinée. Très vite, le sécurité est sur les dents.

Si le public peut circuler aux abords de l'enceinte, et apercevoir brièvement ce qui se déroule à l'intérieur, il est strictement interdit de stationner trop longuement, sous peine de devoir quitter les lieux.

"Merci de circuler, la zone est privatisée pour les besoins du film", répètent régulièrement les vigiles aux curieux fascinés.

A l'heure de la pause-déjeuner, la tension est à son comble lorsque la voiture de Martin Scorsese arrive. Un vigile oblige les passants et les journalistes à se mettre sur le côté... mais le véhicule démarre à vide. C'est un leurre et une autre voiture suit. On croirait la sortie organisée d'un chef d'Etat.

Quelques centaines de mètres plus loin, après avoir semé la foule malgré la circulation, la première voiture récupère Martin Scorsese et démarre en vitesse. Clap de fin pour les badauds qui espéraient prendre une photo du réalisateur.

Débuté le 16 août, le tournage du film dans les rues de Paris, notamment dans le quartier de la Sorbonne, devait prendre fin mercredi et se poursuivre ensuite à Londres, a indiqué à l'AFP un membre de la production.

Cet été, outre Martin Scorsese, d'autres réalisateurs avaient choisi de tourner des scènes de leur prochain film à Paris. Woody Allen a ainsi dirigé Owen Wilson et Carla Bruni-Sarkozy pour "Midnight in Paris" dans le Ve arrondissement, tandis que Madonna a investi Saint-Germain-des-Prés pour son film historique "W.E." consacré au roi Edouard VIII d'Angleterre.