Dans le cadre prestigieux du château de la Fresnaye, cette manifestation a pour but la valorisation des entreprises locales et régionales ainsi que faire connaître les produits du terroir de nos belles régions d'ici et d'ailleurs.



De nombreuses animations sont prévues :



- présentation de la Confrérie des Goustiers avec une initiation à la dégustation d'une des spécialités de la confrérie : le saucisson à l'aïl

- un défilé de voitures anciennes dans les rues de Falaise et son environnement proche

- un manège pour enfants

- si les conditions météorologiques le permettent, un baptême d'hélicoptère.



Le restaurant "La Fine Fourchette" servira sur réservation un menu gourmand dans la salle du pressoir.



Ecoutez, François Martin, Président de la Confrérie des Goustiers de Falaise.

Un jardin gourmand à Falaise Impossible de lire le son.