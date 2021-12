76540. Hackathon, le marathon des geeks

Pendant 24 heures, des équipes de développeurs ont travaillé à partir du portail de données en ligne du Département, Open Data 76.

Leur but : créer des applications pour smartphones utiles aux Normands.

Au terme de la compétition, trois de ces applications ont retenu l’attention du jury. Le premier prix a été remporté par une équipe de jeunes rouennais avec “Check Ta Route”, permettant aux smartphones de détecter les zones à risque des routes départementales, en étudiant les secousses subies selon le revêtement de la route.

A la deuxième place, “Hitchhik’R”, facilite la mise en relation entre auto-stoppeurs et conducteurs en identifiant des points de rencontre, de l’arrêt de bus aux aires de covoiturages. Et en troisième position, voici l’équipe de “Culturovore”, une application destinée aux collégiens disposants du chéquier Pass’Culture. Elle regroupe de façon géolocalisée les informations sur les partenaires associés au dispositif. Ces trois applications, parmi les 24 proposées, devraient bientôt être développées et rendues accessibles au grand public.