Vols de vélos : les conseils de la police pour les éviter

Mardi 15 avril, vers 18 H 50, rue Alexandre Piedagniel à Cherbourg, un passant a signalé à la police qu'il venait de mettre en fuite deux individus, qui avaient entrepris de couper l'antivol d'un vélo. Les deux hommes étaient de type européen, paraissaient mineurs et mesuraient environ 1m70. L'un était vêtu tout de noir et le second d'une veste noire avec des manches blanches. Une enquête est ouverte pour les identifier. Le propriétaire de la bicyclette pourra la récupérer au commissariat.

Selon la police, une recrudescence des vols de deux-roues, motorisés ou non, et d'accessoires, dans les caves et garages ou sur la voie publique, est observée en ce début de printemps. Elle livre quelques astuces pour les éviter :



- conserver les preuves d'achat (facture, attestation de vente entre particuliers...) ;

- noter les numéros de moteur et/ou de cadre ;

- faire graver un numéro d'identification sur la bicyclette auprès d'un professionnel ou d'une association d'usager qui dispose du matériel adéquat et conserver le récépissé de cet enregistrement. Le gravage permet aux services de police et de gendarmerie, en cas de découverte, de restituer le bien à son propriétaire mais aussi de vérifier, le cas échéant, la légalité de sa détention. L'association Vélorution proposera ce service pour 5 euros le 7 juin sur la plage verte.

- attacher le deux roues à un point fixe sans qu'il soit gênant pour la circulation

- ne pas hésiter à utiliser deux ou trois antivols pour un seul vélo (un pour chaque roue, un pour le cadre et même un pour la selle si elle se retire facilement) ;

- ne pas laisser sur le deux roues d'accessoires facilement démontables ;

- le conserver autant que possible dans un endroit difficilement accessible...

Ces quelques précautions limitent les risques de vol car ils augmentent la difficulté pour les voleurs, donc le temps durant lequel ils peuvent se faire surprendre.