Sortir dans la Manche: mercredi 16 avril

Samedi, c'est le disquaire day. L'occasion de redécouvrir votre disquaire.

Pour profiter de ces animations, rendez vous chez Planet'R à Saint Lô toute la journée de samedi.





Spectacle jeunesse à Granville avec PP les petits cailloux de la compagnie loba. Un thriller cartoon contemporain.

1 poucet

6 frangins pas dégourdis

3 cailloux facétieux

1 forêt terrifiante…

Un récit déjanté sur fond de langue décapante, un pied de nez jubilatoire à nos imageries traditionnelles.

Quel enfant n’a jamais redouté d’être abandonné par ses parents ?

Et qui n’a pas rêvé de les abandonner à son tour, par vengeance, par dépit, par envie d’en finir avec l’enfance ?

Second volet d’un triptyque, P.P. les p’tits cailloux questionne la notion de fratrie, de place choisie ou imposée dans la famille, et sonne un air de rébellion ! C'est à 18h30 à l'archipel de Granville.



A l'espace Buisson de Tourlaville, Spectacle pour les enfants de 0 à 3 ans : au bord de l'eau.

L'action intercommunale d'éveil culturel de la petite enfance permet aux enfants de moins de 3 ans de découvrir le spectacle vivant. Les enfants peuvent ainsi partager des moments de plaisirs et d'émotions avec leurs parents lors de séances publiques.

La danseuse, Mathilde Vrignaud, se met en mouvement. Elle se faufile sans bruit, construit son espace et nous raconte son histoire avec son corps, ses mains et son visage. Tiges, brindilles et galets accompagnent la chorégraphie épurée et éphémère de ce spectacle singulier. C'est à 17h30.