Sortir dans l'Orne: mercredi 16 avril

Tout au long de la saison, jusqu'en novembre, à Bagnoles de l'Orne, profitez du pass'activités.Cette carte à points vous permet de profiter d'activités à faire dans la ville .

Ces cartes sont non nominatives et fonctionnent aussi pendant les vacances. Rendez vous à l'office de tourisme et au centre d'animation pour vous en procurer.





Animations dans le cadre de Culture(s) polar à Alençon. Grêve du Crime à 16h30 à la Cour carrée de la Dentelle. Spectacle par la Cie Les Grands Moyens, qui nous interroge avec mauvaise foi et impertinence sur notre rapport à la criminalité.

Et à partir de 18h30 - Concours de nouvelles : Remise des prix, précédée de “Recette du polar grillé à la sauce préméditée” de et avec Michaël Andrieu, accompagné de professeurs du CRD. C'est à la Médiathèque/CRD – Auditorium





Rendez-vous ce mercredi après-midi à L'Aigle, ROSE parle comme une nouille. Les médecins disent qu'elle est très intelligente, très émotive, mais elle a un énorme défaut de langage. Tout le monde la regarde comme une bête curieuse. Mais une fois dans la cour, ROSE se révèle très forte pour jouer à chat et ne pas se laisser « ennuimerder « par les 6ème qui adorent taper sur les petits. Ça impressionne. Il faut dire que cette petite n'a pas la langue dans sa poche... ROSE est un spectacle rempli de poésie qui nous rappelle ce que l'on oublie trop souvent dans notre société : la différence est une richesse.

Prix du jury Coup de Pouce au festival Au bonheur des mômes. C'est à la salle Verdun à 17h30.