Concerts pour la Solitaire : Féfé et Da Silva sur la plage verte !

En 2012, lors du dernier passage de la Solitaire du Figaro à Cherbourg, le groupe de rap 1995 avait rassemblé 4000 personnes sur la plage verte. Du 2 au 6 juillet 2014, la Ville sera le village d'arrivée de la course et programme des concerts gratuits chaque soir. Tous les jours, rendez-vous à 21h pour un concert avec une première partie.

Le mercredi 2 juillet, le rappeur Féfé,ex-membre du collectif Saïan Supa Crew, présentera son nouvel album, "Le charme des premiers jours", 3 ans après son tube "Jeune à la retraite". Le 5 juillet, c'est le chanteur Da Silva qui distillera ses textes sur la plage verte. La semaine sera aussi rythmée par les incontournables A Fond d'Cale qui feront danser Cherbourg... D'autres "locaux de l'étape", The Lanskies, "les petits princes de la hot wave made in Saint-Lô". Au programme aussi, le swing-rock de MiNiMA Social Club et les bêtes de scène Norka.

La Trinquette, bar associatif, proposera également tous les soirs à 18h des concerts gratuits de groupes locaux et des soirées à thèmes. Des animations seront aussi organisées en journée pour petits et grands.