Des concerts, un spectacle le tout en milieu rural. La septième édition de La ferme K'on Ecoute lance les hostilités ce samedi 19 avril à la ferme Hauterive. Retrouvez dés 18h00 un spectacle de magie et plus de six groupes programmés en concert. Sur scène : Bukatribe, Big Sisters, Le Pied de La Pompe, Novacane, San Jyla, Mafeyaz'...Beaucoup d'animations seront présentes avec un camping gratuit.

Tarif : 5€ plus d'infos ici