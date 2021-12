Basse-Normandie : qui paie l'impôt sur le revenu dans votre commune ?

En 2012, dernière année pour laquelle nous disposons de statistiques à propos des impôts sur le revenu, sur les 818.821 foyers fiscaux recensés en Basse-Normandie, 439.478 étaient redevables de l'impôt sur le revenu, soit environ 53% des foyers. On remarque que la grande majorité des foyers imposables se concentre principalement en périphérie des grands centres urbains. Et les écarts peuvent être conséquents selon la commune. Ainsi dans la ville de Nay dans la Manche, seuls 25% des foyers fiscaux paient l'impôt sur le revenu quand ils sont plus de 80% à Villons-les-Buissons dans le Calvados.

Sur la carte vous trouverez les statistiques sur la part des foyers fiscaux imposables dans chaque commune de Basse-Normandie que vous pourrez comparer à la moyenne du département. Plus la couleur est foncé, plus le proportion de foyers imposables est importante. Pour effectuer vote recherche, passez par la carte et cliquez sur la commune de votre choix ou utilisez le moteur de recherche ci-dessous. A tout moment vous pouvez revenir sur la carte générale en cliquant sur le bouton retour à la carte générale.

Si vous ne visualisez pas la carte cliquez ici