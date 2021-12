Vos sorties concerts et clubbing ce samedi

Votre soirée concert :

*Mickaël Miro est en live au Cargö à Caen ce soir pour une étape dans sa tournée la route des sourires.

*A Passais profitez de la programmation du festival Zik Orne avec ce soir entre 21h00 et 3h30 :

-Mado & les frères pinard

-Maranto & the banyans

-Agobun sound system

Demain aux mêmes horaires :

-Deportivo

-Dubmatix

-Electronic kolours

-The goggs

Votre soirée clubbing :

*Le Plan B et toute son équipe vous présente rock The Club by Peter Pan's en forme avec son guitariste pour un show exceptionnel ! Il vous propose une sélection qui oscille entre nouveautés et classiques, entre pépites et raretés, et entrecoupée de riffs de guitare ravageurs : voilà qui promet un spectacle unique !

*Dj Kay’z arrive pour la première fois à Alençon au Lipstick, votre club avec 2 salles 2 ambiances.

*A l’icône à Caen c’est Ink Saturdays 2. Un mix géant de Hip-hop US avec Dj Fresh D avec des nouveautés à partir de 23h30 jusqu’à tard dans la nuit.

*Au Koncept à Lessay ou Matkilla est en showcase et va vous jouer le prochain hit de l’été « Tika Mala Tika ». L’entrée est gratuite

*Et puis à l'Apocalypse New d'Hambye ce soir c'est laser show avec jeu de lumière à gogo. L'entrée est gratuite pour tous pendant le Before.