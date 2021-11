Rouen : la pharmacie directement dans votre jardin

Les plantes reviennent à la mode : esthéthiques, alimentaires, textiles mais aussi médicinales. Avec un peu d’efforts, vous pouvez cultiver votre pharmacie... directement dans votre jardin.

Arrachez les feuilles de votre camomille pour apaiser vos maux de tête. Cultivez de l’aubépine et dites adieu aux risques cardiaques. Prélevez l’écorce de votre chêne pour mettre fin à vos troubles digestifs. Un dernier exemple ? Le souci - qui ne porte pas bien son nom - soigne les bleus. Plus d’excuse désormais, et à vos graines !