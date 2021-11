Les Charentais de François & The Atlas Mountains reviennent avec un nouvel album, à paraître en mars 2014 (sur le label Domino) intitulé "Piano Ombre". Actifs depuis 2004 le groupe a participé à de nombreux festivals comme Rock en Seine et les Francofolies. Pour défendre les couleurs de leur nouvel opus, François & The Atlas Mountains seront sur la scène du BBC ce mercredi 16 avril.

Tarif : 14€ en prévente, 17€ sur place.