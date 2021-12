Céline Gibert et Anthony Philippe, 30 et 40 ans, sont nés dans la Manche, mais ils résident à Alençon. Ils sont éco-volontaires et vont ponctuer leur tour du monde de travail bénévole dans les réserves animalières, en échange du gîte et du couvert.

Leur projet est né après une première expérience auprès des rhinocéros, au Swaziland. Au volant de leur 4x4, ils sont partis par l'Allemagne, la République Tchèque, la Slovaquie. Bientôt les ours et les lynx à la frontière de la Pologne et de la Russie. Puis ce sera la Mongolie.

Le retour à Alençon n'est pas prévu avant 2019, après l'Australie, l'Afrique et les Amériques.

Anthony et Céline étaient les invités de la rédaction de Tendance Ouest, ce samedi matin 19 avril :

2 éco-volontaires alençonnais autour du monde Impossible de lire le son.

Suivez leur périple sur www.around-the-rock.com