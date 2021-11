Orval : opération école fantôme des parents d'élèves

L'école de la commune fait partie des 38 écoles concernées par les fermetures de classes annoncées à l'issue du comité technique paritaire du 9 avril dernier. Une fermeture définitive qui a provoqué "incompréhension et indignation" chez les parents d’élèves. Ces derniers contestent, notamment, la véracité des chiffres avancés par la direction académique de l'éducation nationale. Cette dernière prévoit 67 élèves au sein de l'école à la rentrée. La municipalité, elle, en annonce 74...

Les parents dénoncent la mise en place de classes à 3 niveaux surchargées. Une fermeture qui a moyen terme pourrait engendrer selon eux, "le départ de familles qui ne voudront pas de ces conditions d’enseignement pour leurs enfants". "Une école ce n’est pas seulement des chiffres et des statistiques comme semble le penser l’Inspection Académique c’est aussi un lieu de vie sans équivalent pour un village : sa cantine, sa garderie, le relationnel école/nourrices ainsi que le personnel d’encadrement, un endroit où l’on se rencontre et où on se parle."

Depuis lundi, en signe de protestation, les parents d’Orval n’envoient plus les enfants à l’école. "l’école d’Orval sera désormais une école fantôme" concluent-ils.