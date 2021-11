Sortir dans le Calvados : mardi 15 avril

Samedi, c'est le disquaire day. Pour profiter de ces animations, rendez vous chez Sonic Records, 43 rue de bras à Caen toute la journée de samedi.





Ce mardi soir, et demain mercredi , venez voir Arsène et coquelicots à Ifs. Une comédienne, deux enfants, une multitude de figurants, d’ascendants pour une intrigue quasi policière, entre nostalgie et quête généalogique : pourquoi ce coquelicot tatoué sur le bras d’Arsène ? Qui sommes-nous et, surtout, de qui venons-nous ?

Histoires d’amours anciennes, contemporaines, de village, de guerre, de filiation...

Il y a de tout cela entre Arsène et Coquelicot, Hyppolite et Mirabelle...

Dans un dispositif d’une rare, belle et simple complexité, mêlant objets d’art populaire, et dispositif vidéo et sonore, Maud Gérard nous embarque au travers de ses multiples voies... voix ! pour suivre le fil rouge, ombilical de deux enfants à la découverte de leurs mystérieuses origines. Rendez-vous à l'espace Jean Vilar à 19h30.



Ce mardi soir, Le BBC accueille Moriarty à Hérouville Saint Clair. Moriarty est un groupe de musique franco-américain fondé en 1995. Il puise son inspiration dans la musique traditionnelle irlandaise, la country et le blues, avec des instruments comme la contrebasse et l’harmonica. Le groupe ajoute dans ses compositions originales des sons: une machine à écrire, une valise ou même une cloche d’hôtel, c’est ce qui fait toute son originalité. Après une tournée française de plus de 150 dates, le quintet franco-américain fait une tournée internationale et revient maintenant au BBC, juste pour nous !En première partie vous entendrez Gabriel Faure, ça commence à 20h.