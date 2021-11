Rouen : aménager son petit balcon

“Même si on a un petit balcon, y installer une petite table ronde et deux chaises est indispensable”, explique Lyliane Boudy, professeure de Sciences de la vie et de la terre à la retraite et passionnée de jardinage. Evidemment, les couleurs sont de rigueur et “on peut en changer chaque année”.



Gagner de la place



Lorsque le balcon est petit, l’habiller en trompe-l’œil peut être une solution. “On y ajoutera une plante grimpante telle qu’une clématite, qui est une plante très florifère et qui nécessite d’avoir le pied humide et à l’ombre et les tiges au soleil”, raconte la passionnée.

On peut également installer une petite suspension que l’on aggrippera au mur. “L’idéal, ce sont des plantes annuelles, un surfinia et une petite verveine que l’on placera dans la même corbeille”.



Attention à ne pas oublier la décoration du balcon, très importante pour Lyliane. “Pourquoi pas des lampes de jardin solaire qui se rechargent la journée ou des galets afin d’insérer du minéral dans le décor ?” Enfin, l’essentiel reste les plantes aromatiques. “De la coriandre, du persil et de la menthe si le balcon est au nord”, précise la dynamique retraitée.