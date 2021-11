14118. 70e : le projet Engagement et Liberté pour les jeunes se matérialise

Dans le cadre du 70e Anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale a impulsé un projet intitulé "Jeunesse, Engagement, Liberté". Ce projet régional vise à faire participer la Jeunesse Bas-Normande dans toutes ses composantes à cet évènement international.



Une deuxième action intitulée, "Engagement & Liberté" pour les jeunes en Service Civique se déroulera au Mémorial de Caen le mardi 15 avril à partir de 9h15. Ce projet vise à favoriser l'engagement des jeunes. Cette journée sera également l'occasion de continuer la construction d'un "Livre d'Or Numérique" qui sera remis par 140 jeunes, aprés "une remontée du temps au fil de l'eau" en canoë-kayak bi-places, au conservateur du Musée de Pegasus Bridge le 4 juin en présence des vétérans et des résistants de la Seconde Guerre Mondiale. Ce livre d'or numérique restera le symbole de ce projet "Jeunesse, Engagement, Liberté" et sera déposé de manière pérenne au sein du Musée.