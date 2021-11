Pour une raison que l'enquête devra déterminée, un véhicule utilitaire transportant trois personnes et un tracteur avec une personne à son bord sont entrés en collision. Le bilan humain est lourd : une fillette n'a pas survécu au choc. "On compte aussi un blessé grave et deux blessés légers, transportés sur le CHU de Caen", ont expliqué les pompiers.