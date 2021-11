L'album "Caractère" a réalisé un bon score dans les ventes d'albums avec plus de 65 000 exemplaires écoulés depuis sa sortie l'an dernier. Le public a été charmé par les morceaux "On ira" et "Caractère" et risque de continuer à apprécier le travail de la chanteuse parisienne avec le 3ème extrait du disque intitulé "Sans patience".

Un titre dans lequel elle évoque sa relation amoureuse avec son compagnon Thomas Hollande, le fils aîné du Chef de l'Etat.