"L'Amour est plus fort que la mort" Sr Emmanuelle

Durant toute sa vie, notre fondatrice a puisé son inlassable énergie dans sa foi en Dieu et comme elle l’affirmait aussi, dans sa foi en l’Homme.

Son combat contre la misère et l’exclusion l’a menée à vivre avec les plus pauvres pour les aider à se « mettre debout », en privilégiant l’éducation des enfants.

En même temps, elle n’a eu de cesse d’interpeller tous ceux qu’elle rencontrait pour les inciter à s’engager en faveur des plus faibles.

Son parler vrai et les valeurs de respect, confiance, justice qu’elle défendait lui ont valu d’être unanimement appréciée. Jusqu’au bout et malgré son âge, Soeur Emmanuelle est demeurée « un souffle » vivant pour tous ceux qui poursuivent et développent ses actions.

(...) Son message continue de nous aider à être fidèle à sa devise : « Vivre c’est agir, Yalla !».

Trao Nguyen

Président d’Asmae-Association Soeur Emmanuelle

