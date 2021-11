Carnaval de Caen : le programme et les perturbations

Le village carnaval ouvre à 13h sur le campus 1 de l’Université de Caen.

Le top départ du concours de déguisements sera lui donné à 14h30.

Le traditionnel défilé s'élancera à partir de 16h, depuis le campus 1, pour gagner le Parc des Expostions. Sur place, des animations seront proposées jusqu'à 21h30.

Ensuite, place à la fête dans les rues et les bars du centre-ville.

De nombreuses perturbations

Qui dit manifestation d'ampleur dit perturbations.

> La circulation dans le centre-ville sera partiellement interrompue de 14h à 23h. Les boulevards Guillou et Baladas, ainsi que la Cavée seront fermés à la circulation à partir de 18h15. Voir le parcours du défilé.

> Le stationnement est interdit de 8h à 19h sur l’ensemble du parcours du carnaval, ainsi que sur le parking situé entre la rue du Chanoine Xavier de Saint Pol et la rue de Geôle, le parking situé à l’angle de la rue Gémare et des Fossés Saint-Julien, la rue Gémare, côté n° pairs, dans sa partie comprise entre la rue des Croisiers et l’accès aux urgences de la clinique de la Miséricorde et sur le parking situé face à la bibliothèque municipale. Le stationnement est aussi interdit sur l’avenue Albert Sorel et le parking des Tritons.

> Les transports en public s'adaptent aussi. Dans l'agglomération caennaise, les lignes de tram A et B ainsi que de nombreuses lignes de bus seront déviées à partir de 13h. Pour s'informer en temps réel, rendez-vous sur twisto.fr. Dans le Département, les Bus Verts seront également impactés. "L'ensemble des lignes faisant leurs arrivées et départs de Caen risquent de connaitre des retards", précise Keolis. "Nous invitons notre clientèle à prendre toutes les précautions nécessaires en cas de correspondance. Pour toute question l'équipe de téléconseillers Infoligne est à votre écoute au 0810214214, l'information est aussi disponible sur www.busverts.fr".