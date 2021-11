Nouveau complexe hôtelier à Cabourg

C'est un projet dont on entend parler à Cabourg depuis des années. Cette fois, ça y est, c'est sûr, une thalassothérapie et un complexe hôtelier de plus de 160 chambres ouvriront bien dans 18 mois dans cette cité balnéaire de la côte fleurie. Explications et réactions: