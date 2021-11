Notre table caennaise : l'Archidona

Quand je franchis la porte, ce jour-là, je sens immédiatement que le moment sera agréable. Il débute d’ailleurs par un amuse-bouche, offert par la maison : des rillettes de cabillaud et de colin, servies avec une mousse onctueuse.

Des notes de poivrons

En entrée, j’ai le choix entre un camembert chaud en aumônière, ses oignons confits et son caramel de cidre, un tartare de crevettes épicées et son mascarpone ou un carpaccio de truite aux agrumes. Le choix est cornélien. Il l’est d’autant plus que, quand je regarde les desserts, tout me fait aussi envie. J’opte alors pour un plat en direct (qui me permettra de terminer sur du sucré) : une pièce de boeuf avec ses pommes de terre écrasées à l’huile d’olive, une truite rôtie avec son méli-mélo de légumes et sa sauce au romarin ou, le plat du jour, un médaillon de filet mignon et son blini à la tomate. Cette dernière proposition remporte mon suffrage. C’est excellent, surtout ces petites notes de poivrons qui enchantent mes papilles. En dessert, je choisis un ananas servi en entremets avec un sorbet à la passion et un coulis de fruits rouges. Très délicat.

La note est de 18€: le juste prix d’une formule tout en finesse.

Pratique. Archidona, 17, rue Gémare à Caen. Tél. 02 31 86 25 57