Rouen : 14è édition du forum "Trouver un job" ce vendredi

C'est le CRIJ qui organise ce rendez-vous pour les jeunes. Le but ? Leur permettre de trouver un job d'été. Pendant le forum, les jeunes à la recherche d'un job pourront consulter des centaines d'offres, passer des entretiens de recrutement en direct, participer aux ateliers de Pôle emploi "rédaction de CV" et "lettre de motivation" mais également rencontrer des experts dans différents domaines ou s'informer sur le recrutement dans l’animation volontaire.

Le guide 2014

Il s'agit d'un outil très utile et édité à 20 000 exemplaires. Il rassemble toutes les pistes, conseils et bonnes adresses et est diffusé gratuitement aux jeunes. Diffusé au CRIJ, dans le réseau Information Jeunesse Haut-Normand, les agences Pôle emploi de la région et est également téléchargeable sur le site : www.crij-haute-normandie.org

En 2013, 2 150 visiteurs avaient assisté au forum "Trouver un job" tandis que 1 297 entretiens avaient été réalisés.